Faschingsrummel in Stegersbach .

Gute Laune, jede Menge Spaß und vor allem kreative Masken waren am Faschingsrummel in Stegersbach auch heuer wieder garantiert. Zahlreiche Narren feierten bei guter Stimmung bis in den späten Abend. Mit dabei war auch das Prinzenpaar Laura und Maximilian.