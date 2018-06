Wie die BVZ bereits berichtete, plant der Wasserverband Unteres Lafnitztal die Gebühren direkt an die Abnehmer zu verrechnen und nicht mehr über die Gemeinden. Alle 18 Mitgliedsgemeinden haben sich dafür ausgesprochen, die endgültige Entscheidung darüber fällt aber erst im Herbst. „Da werden nochmals alle Zahlen und Fakten besprochen, aber eine Entscheidung scheint fix“, erklärt Obmann Franz Kazinota.

Für die Wasserabnehmer bringt die Umstellung laut ihm viele Vorteile, aber auch Nachteile. Und das vor allem deshalb, weil manche Bürger tiefer in die Tasche greifen werden müssen. Derzeit gibt es in den einzelnen Gemeinden Preisunterschiede von bis zu 90 Cent pro Kubikmeter. „Mit der Umstellung sollen alle Abnehmer in den 18 Mitgliedsgemeinden gleich viel bezahlen“, so Kazinota.

Wasserqualität soll steigen

Die Gemeinden hingegen würden sich durch die Umstellung Kosten ersparen, denn jährliche Überprüfungen des Leistungsnetzes würden dann auf den Wasserverband entfallen, außerdem verlieren sie Haftung und sparen Ressourcen. „Somit können wir für einen gesicherten Verbrauch sorgen und die Wasserqualität kann dadurch steigen“, erklärt Obmann Franz Kazinota. Hintergrund ist, dass die 18 Mitgliedsgemeinden jährlich einen relativ hohen Abgang zu verbuchen hatten, der Wasserverbrauch hingegen steigt enorm und die Gemeinden haben in den vergangenen Jahren die Wassergebühren nur sehr gering bis gar nicht angehoben. Vor allem im Sommer hat der Verband aber um bis zu 30 Prozent Mehrentnahmen.

Technisch ist der Wasserverband Unteres Lafnitztal auf dem neuesten Stand. Allein in den vergangenen vier Jahren wurden rund 3,9 Millionen Euro investiert. Der Wasserverband Unteres Lafnitztal ist der drittgrößte Verband des Landes mit Sitz in Heiligenkreuz. Er versorgt rund 30.000 Menschen in den Bezirken Güssing und Jennersdorf mit Trinkwasser.