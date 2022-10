Sonnenmarkt in Güssing wurde eröffnet

Werbung

Die Preissteigerungen treiben immer mehr Menschen in die Armut, viele können sich das Einkaufen in einem normalen Supermarkt nicht mehr leisten. Im Burgenland gab es bis dato drei Sozialmärkte, mit denen die Armut bekämpft werden soll.

Ein weiterer Sonnenmarkt eröffnete nun auch in Güssing. In dem Markt werden Lebensmittel und Drogeriemarktartikel zu günstigen Preisen ausschließlich an registrierte Kundinnen und Kunden verkauft.

Bei den Waren handelt es sich um überprüfte Spenden seitens der Hersteller und regionaler Anbieter, die man unbedenklich verwenden kann.

Registrieren lassen können sich alle Burgenländerinnen und Burgenländer, deren Nettoeinkommen bei maximal 1.328 Euro netto pro Monat für eine Einzelperson oder maximal 1.992 Euro für einen Haushalt mit zwei Personen und pro Kind maximal 398 Euro netto pro Monat nicht übersteigt.

Einen entsprechenden Ausweis für den Sonnenmarkt kann man vor Ort beantragen.

„Mit der anschließenden Schatzgrube runden wir unser Angebot zum Sonnenmarkt ab, REUSE (Wiederverwendung) steht im Vordergrund. Hier braucht man keine Einkaufsberechtigung, jeder kann hier einkaufen. Kleidung, Möbel und dergleichen können zu billigen Preisen erstanden werden“, informierte Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst bei der Eröffnung des Sonnenmarkts in Güssing.

