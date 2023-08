Bauern in den Bezirken Güssing und Jennersdorf bangen um Ernte

Die heftigen Regenfälle und die damit verbundenen Überflutungen setzen den heimischen Ackerbauern besonders in den Regionen des Süd- und Mittelburgenlandes zu.

„Durch die starken Niederschläge zeigt sich in den betroffenen Gebieten ein teilweise verheerendes Bild. Überschwemmungen machen ein Befahren der Ackerflächen nahezu unmöglich. Noch zu erntendes Getreide und andere Ackerkulturen drohen auf den Feldern zu verrotten. Den Bauern stehen Ernteeinbußen und damit verbunden Einkommensverluste ins Haus. Die Burgenländische Landwirtschaftskammer unterstützt die Bauern in dieser schwierigen Lage“, beschreibt Landwirtschaftskammer-Präsident DI Nikolaus Berlakovich die dramatische Situation in den betroffenen Gebieten.

Die Burgenländische Landwirtschaftskammer ist aktuell dabei, die geschädigten Flächen zur erheben. Laut Schätzungen sind rund 800 bis 1.000 Hektar betroffen. Nachdem derartige Schäden nicht durch die Versicherung abgedeckt sind, setzt sich die Burgenländische Landwirtschaftskammer für Hilfe aus dem Katastrophenfonds ein.