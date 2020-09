Am Samstag, dem 5. September 2020, fand ein Photographie-Workshop mit Meisterphotograph Erwin Muik, ganztägig, in Güssing statt. Dabei wurden Studiotechnik, Lichtführung in unterschiedlichen Situationen im Photostudio, sowie entfesseltes Blitzen auf und in der Burg Güssing mit den Models Linda und Christina geübt und praktiziert.