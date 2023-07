Güssing: Wiedersehen nach mehr als 40 Jahren

Im Jahr 1976 hat Jazzklarinettist Johannes Hödl die „Old Stoariegler Dixielandband“ in Fürstenfeld gegründet. Im Jahr 2016 hatte er die glorreiche Idee, die noch lebenden Gründungsmitglieder wieder zusammenzutrommeln und die „VERY Old Stoariegler Dixielandband“ auf die Bühne zu stellen. Mit sagenhaftem Erfolg. Man erinnert sich an die urkomischen Konzerte mit dieser Band, die im Geiste von Louis Armstrong, Sidney Bechet, Chris Barber und Fatty George die traditionelle Jazzmusik aus ihren Anfängen interpretiert und in jede Menge Humor verpackt.

Am Samstag, dem 22. Juli (Beginn: 19 Uhr) findet im Gasthaus Zur Burg bei Peter Stelzmayer ein Wiedersehen der „Gründerväter“ statt. Denn 1983 stellten sie die Schallplatte „Tschäss ohne Gnade“ im Güssinger Gasthaus vor. Tickets gibt es bei Ö-Ticket und an der Abendkasse.