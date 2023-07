„KUlturSTrem“ in Kooperation mit der Gemeinde Strem präsentiert am Freitag, dem 21. Juli (Beginn: 20.30 Uhr) ein besonderes Konzerterlebnis mit „Fingerpicking Style“- Gitarrist„ Martin Moro und der burgenländischen Austropop-Legende Kurt Gober im Kulturstadl Strem. Der Eintritt ist frei (begrenzten Sitzplätze, um Reservierung unter kurt.gober@gmx.at oder per What´s App bzw. telefonisch unter 0664/ 88259413 wird gebeten).

Martin Moro besticht nicht nur durch beherztes Gitarrenspiel, sondern auch mit seiner samtigen Stimme, humorigen Conferencen und launigen Kommentaren. Foto: MORO