Auf in den Ganslhof nach Königsdorf

Mit Leroy Emmanuel kommt ein Stück Musikgeschichte nach Königsdorf. Der amerikanische Gitarrist ist einer der letzten international noch tätigen Musiker, welcher die Entstehung und den Erfolg des legendären Labels „Motown“ erlebt und mitgestaltet hat. Der Jugendfreund von Marvin Gaye und Mitgestalter des legendären Motown Labels stand mit Musikern wie Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner oder Hot Chocolate auf der Bühne.

Am 17. Mai (20 Uhr) rockt der Gitarrist Leroy Emmanuel gemeinsam mit Christian Wegschneider und Csaba Schmitz in den Ganslhof nach Königsdorf. Weitere Infos und Karten gibt es unter der Nummer 0664/884 272 80 oder per Mail an kultur.bogracs@gmail.com. Am Tag darauf, am 18. Mai (19 Uhr), gibt der Königsdorfer Augustin Werner mit Gedichten und Texten eine persönliche Sicht in und mit der Region um Königsdorf wieder. Musikalisch umrahmt wird die Lesung vom gemischten Chor Limbach. Visuell untermalt wird der Abend mit Projektionen von alten Ansichten der Gemeinde. Eintritt freie Spende.

