Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Samstagnachmittag in Neudauberg. Während eines heftigen Unwetters wurden mehrere Personen in einem Kleinbus in Neudauberg unbestimmten Grades verletzt. In der Nähe des Golfplatzes war ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt und begrub es unter sich.

Der Rettungseinsatz von Rettung und Feuerwehr ist derzeit im Gange. Die Feuerwehr Stegersbach ist mit zwei Fahrzeugen und acht Mann im Einsatz. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.