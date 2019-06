Die Fischteiche sind nach dem Neusiedler See die zweitgrößte Wasserfläche im Burgenland. Sie gehören zu Güssing wie die Burg und prägen seit vielen Jahrzehnten das Stadtbild. Nun ist einem Leser aufgefallen, dass in einem der Teiche fast kein Wasser ist. Er fragte bei der BVZ nach, warum.

Das 65 Hektar große Feuchtgebiet teilt sich in vier Teiche, die ihr Wasser vom Zickenbach beziehen. Der erste Teich musste abgelassen werden, um Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Fische bekamen in der Zwischenzeit „Unterschlupf“ in den anderen drei Teichen.

Doch dann stand man vor einem Problem: Da der Zickenbach momentan extrem wenig Wasser führt, konnte der leere Teich nicht mehr befüllt werden. „Wir stehen vor einer schwierigen Situation“, erzählt Michael Hoffmann, dessen Familie seit 1934 die Fischteiche gehören. „Noch nie hatten wir im Frühjahr einen derartig niedrigen Wasserstand.“ Die Niederschläge in der Vorwoche haben den Teich zwar mittlerweile bodendeckend gefüllt, aber von dem normalen Wasserstand ist man weiterhin noch entfernt.