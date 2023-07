Eberau: Sonnenresidenz kommt unter den Hammer

Am Donnerstag, dem 6. Juli entscheidet sich am Bezirksgericht in Güssing die Zukunft über ein einstiges Prestigeprojekt der Gemeinde Eberau, der Sonnenresidenz.

Dass es zur Zwangsversteigerung des einstigen Vorzeigeprojekts kommt, war in den letzten zwei Jahren schon abzusehen. Bereits 2021 habeen ausführende Baufirmen die Arbeiten eingestellt. Hintergrund sollen finanzielle Ungereimtheiten mit dem Bauherren sein, wobei eine offizielle Bestätigung dessen – auch auf mehrmalige Anfrage der BVZ – immer unbeantwortet blieb. Das Projekt selbst hatte schon von Beginn an immer wieder mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen. 2018 erfolgte dann der Baustart des 20-Millionen-Euro Vorhabens. 100 Wohneinheiten für Senioren, ein Supermarkt und ein Veranstaltungssaal wären geplant gewesen, mehr als 30 neue Arbeitsplätze entstanden.

Bürgermeister Johann Weber: "Wir wollen, dass die Sonnenresidenz im Sinne des Erfinders in naher Zukunft fertiggebaut wird." Foto: ÖVP

Für die Gemeinde Eberau ein Projekt, welches nach wie vor mehr als interessant ist. „Unsere Intention ist, dass die Sonnenresidenz im Sinne des Erfinders in naher Zukunft fertiggebaut wird. Der Gemeinde ist kein Nachteil entstanden und mit dem richtigen Besitzer kann das Projekt sehr wohl ein Leuchtturmprojekt werden“, ist Bürgermeister Johann Weber (ÖVP) nach wie vor von den Plänen überzeugt.

OSG-Obmann Alfred Kollar will der Sonnenresidenz Leben einhauchen. Voraussetzung? Der Zuschlag bei der Versteigerung. Foto: Lexi

Auch die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft sieht großes Potenzial in der Sonnenresidenz und will mitsteigern. „Wir haben großes Interesse am Gesamtversteigerungsgut, zu dem nicht nur die Rohbauten zählen, sondern auch das alte Zollhaus und mehrere Grundstücke. Auch mit der Gemeinde Eberau verbindet uns seit mehr als 20 Jahren eine gute Partnerschaft. Stimmen die Bedingungen, dann werden wir ein weiteres Stück zur Entwicklung der Gemeinde Eberau beitragen“, erklärt OSG-Obmann Alfred Kollar.

