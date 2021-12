Güssinger Mineralwasser: Jetzt kommt alles unter den Hammer

Lange angekündigt, ist es noch vor Weihnachten soweit. Am 20. Dezember werden am Bezirksgericht Güssing (10.30 Uhr) die altehrwürdigen Produktionshallen des Traditionsunternehmens „Güssinger Mineralwasser“, welches 2019 im 204. Jahr nach der Gründung, in den Konkurs geschlittert war, versteigert.

Letzter Eigentümer war die Finstil Holding GmbH, ein Beteiligungsunternehmen, welches im 100-prozentigen Eigentum der E & A Beteiligungs GmbH steht. Das Wasserrecht allerdings wird in einem eigenen Insolvenzverfahren beim Landesgericht Eisenstadt verwertet werden.

Mitsteigern kann jeder, das geringste Gebot, wird, so in den Edikten kundgemacht, bei 620.576 Euro liegen. Der Schätzwert der gesamten Liegenschaft liegt bei 1.241.152 Euro.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Mitsteigern will auch die Wirtschaftsagentur Burgenland, wie Geschäftsführer Michael Gerbavsits im Gespräch mit der BVZ verriet. Die Maschinen und das gesamte Inventar wurden bereits im Herbst des vergangenen Jahres versteigert. Insgesamt fanden sich auf der Auktionsliste mehr als 1.300 Positionen – von Abfüllanlagen und Edelstahltanks bis zu hunderttausenden Wasserflaschen.

Die Auktion umfasste Produktionsanlagen, die Labor-Ausstattung, Büro-Inventar, die Ausstattung der Betriebswerkstatt und auch historische Objekte, wie etwa die Güssinger Flaschensammlung der vergangenen Jahrzehnte. Viel davon wurde zum Schrott- und Metallpreis verkauft.