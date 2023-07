Schwalben: Glücksbringer mit Problemen

Schwalben brachten früher nicht nur den Frühling ins Land, sondern auch Glück ins Haus. Das ist vorbei, denn trotz Anpassung an die von Menschen geprägte Landschaft gehen die Schwalbenbestände dramatisch zurück: Im Burgenland zählt man gerade noch 3.500 Rauchschwalben-Brutpaare und knapp 2.000 Mehlschwalben-Brutpaare. Doch den Schwalben kann relativ leicht geholfen werden. Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich setzt in enger Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland ein Schwalbenschutzprojekt um, das landwirtschaftliche Betriebe ins Zentrum rückt. In der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing (LFS) wurde das vorgestellt.

„Es gibt nicht mehr sehr viele tierhaltende Betriebe im Burgenland“, sagt der Direktor der LFS Gerhard Müllner. „Wir sind hier mit unserem Tierbestand ein Betrieb, wo sich noch viele Insekten aufhalten. Das ist lebenswichtig für Schwalben und wir haben hier 34 Mehlschwalben-Paare und fünf Rauchschwalben-Paare die hier brüten. Das sind wirklich gute Voraussetzungen“, sagt Gerhard Müllner.

„Wir versuchen den Schwalben zu helfen, indem wir genug Nistmaterial haben, aber auch künstliche Nester anlegen. Die Mehlschwalbe hat in ganz Österreich nur mehr 15.000 Brutpaare. Da sind in den letzten 20 Jahren die Hälfte aller Bestände verloren gegangen, aber den Schwalben kann leicht geholfen werden, wenn man früh reagiert und das tun wir“, sagt Gabor Wichmann von Birdlife Österreich.

Wichtig ist dabei auch die Kooperation mit landwirtschaftlichen Betrieben, wie Agrarländesrätin Astrid Eisenkopf erklärt. „Es sollen sich vor allem landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Privatpersonen beteiligen. Wir haben bereits 23 ProjektteilnehmerInnen. Ganz wichtig ist es, ein Netzwerk für das Burgenland aufzubauen und ständig in Kontakt bleiben, wie sich die Populationen entwickeln“, sagt Eisenkopf.