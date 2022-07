Sportplatz in Rauchwart: Mehrheit für Erhalt!

Werbung

Bei der Volksabstimmung über die geplante Flächenumwidmung des Sportplatzes als „Baugebiet für förderbaren Wohnbau“ setzten sich die Gegner dieses Projekts durch.

489 Personen waren stimmberechtigt, 359 (73,42 Prozent) nahmen von diesem Recht Gebrauch. 224 Bürger votierten gegen die Umwidmung, 133 dafür, zwei Stimmen waren ungültig. „Die hohe Beteiligung trotz Urlaubs- und Ferienzeit zeugt davon, dass die Bevölkerung sehr interessiert an der Gemeindepolitik ist. Das Ergebnis bestätigt, dass die Mehrheit für die bisherige Widmung am Sportplatz ist“, so Bürgermeisterin Michaela Raber.

„Das ist ein Erfolg für die Demokratie.“

Sehr erfreut zeigt sich Rene Graf, Spitzenkandidat der Liste „WIR“: „ Das ist ein Erfolg für die Demokratie. Die Bevölkerung hat entschieden, dass der Sportplatz weiter den Vereinen und der Jugend sowie für künftige Generationen erhalten bleiben soll.“

Im Recht!

