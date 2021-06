Klares Votum: Kulturzentrum vorne .

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei der Volksbefragung zum Ausbau der Burg oder Sanierung des KUZ Güssing bei nur 25,77 Prozent. In den 28 von 28 Gemeinden ausgezählten Gemeinden wurden insgesamt 5.936 Stimmen abgegeben. Davon waren 508 Stimmen ungültig, was einem Anteil von 8,56 Prozent entspricht. Für das Kulturzentrum stimmten 3.198 Personen, für die Burg 2.230.