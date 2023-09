Tamburizza-Unterricht erstmals in Neuberg

Eine Tamburizza ähnelt einer Mandoline, oder einer Balalaika. Ihren Ursprung hat das Saiteninstrument in Persien. Die ersten Instrumente tauchten vor 5.000 Jahren auf, aber für Burgenlandkroaten ist das Instrument Sprachrohr und Identifikationsmittel zugleich. Doch da ist noch etwas: Die Tamburizza ist 100 Jahre alt, die erste Tamburizzakapelle wurde 1923 in Baumgarten gegründet. Die Tamburizza Neuberg ließ nicht lange auf sich warten und in der Volksschule Neuberg wird heuer erstmals Tamburizza-Unterricht angeboten.

Direktor Karl Knor zeigt sich begeistert

„Der Zuspruch war für alle überraschend hoch, es waren 18 Kinder, die sich da auf Anhieb meldeten“, sagt Karl Knor, der Direktor der Volksschule Neuberg. „Wir sind sehr froh, weil wir ja eine zweisprachige Schule sind und da ist es unsere Aufgabe, Tradition zu erhalten. Die Tamburizza gehört dazu und der Zugang über Musik zur Sprache ist immer leichter“, sagt Knor. „Singen, spielen und tanzen tun alle gern. Tradition ist wichtig in der Schule. Und unsere aktuelle Gruppe Tamburizza Neuberg freut sich immer über Zuwachs“. Geleitet werden die Tamburizza- Einheiten von Roswitha Staudinger, einer Pädagogin und Burgenland-Kroatin, die auch seit vielen Jahren bei „Stinjačko Kolo“ aktiv mitwirkt.

Historisches und Musikalisches

Der erste Auftritt der Tamburizza Neuberg fand 1934 statt. Foto: Karl Knor

Der erste Auftritt der Tamburizza Neuberg fand am 6. September 1934 statt und war überaus gut besucht. Die statutenmäßige Vereinsgründung erfolgte im Frühjahr 1935. Mit dem selben Ziel wie heute, mit der Pflege der kroatischen Musik, wie es in den Vereinsstauten steht. Es ging damals auch schon um den Erhalt und die Verbreitung der kroatischen Volkslieder im Dorf und im südlichen Burgenland, um die Freude und Unterhaltung bei den Zusammenkünften des Vereines und um die Möglichkeit, das Instrument zu erlernen. Und damit schließt sich der Kreis.