Aufmerksamkeit für Muttersprache

Dieser Tag wurde von der UNESCO mit dem Ziel initiiert, die sprachliche und kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit zu fördern. Es geht aber auch um den Fremdsprachenunterricht und die Mehrsprachigkeit als Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis und Respekt.

Der jährliche Gedenktag wird genutzt, um die Aufmerksamkeit auf Minderheitensprachen zu lenken. Da in diesem Jahr der Gedenktag auf den Faschingdienstag gefallen ist, wurde er in der Volksschule Neuberg kurzerhand um einen Tag vorverlegt. An diesem Tag setzte man sich ganz besonders mit der burgenländisch-kroatischen Sprache auseinander. Im Rahmen dieses Tages wurde das neue zweisprachige Buch „Leni, Marie und Muzi“ vorgestellt, das vom Volksschuldirektor Karl Knor verfasst, von seiner Gattin Petra illustriert und von der Volkshochschule der burgenländischen Kroaten anlässlich des 60. Geburtstages vom Autor veröffentlicht wurde.

In diesem Buch wird die Geschichte eines Kätzchens erzählt, das bei einer Familie mit zwei Kindern zuläuft und dort eine neue Heimat findet. Was das kleine Kätzchen alles gemeinsam mit den Kindern erlebt, kann man in dem neuen Kinderbuch erfahren. Erhältlich ist das Buch bei der Volkshochschule der burgenländischen Kroaten in Eisenstadt.

