Knapp 1.000 SchülerInnen und rund 100 Betreuer schnupperten am „Tag der Schulen" Kasernenluft und Volksschüler aus Neuberg besuchten die Montecuccoli Kaserne in Güssing. Die Kids bekamen Einblick in die Arbeit des Bundesheeres und hatten die Möglichkeit, vieles selbst auszuprobieren. Der „Tag der Schulen“ war ein informativer Vormittag mit viel Bewegung und Action. Die Veranstaltung ermöglichte den Kindern, die Arbeit des Bundesheeres hautnah und interaktiv kennenzulernen.