Premiere für die Landesmeisterschaft im Tanzen

Mädchen und Burschen im Alter zwischen sechs und 15 Jahren traten in zwei Alterskategorien im langsamen Walzer und Cha-Cha-Cha-Tanz an. In der Altersgruppe der sechs- bis 10-Jährigen beteiligten sich neben den Gastgebern aus Neuberg auch die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen in Oberwart, Unterwart und Dobl in der Steiermark. In der Kategorie der zehn- bis 15-Jährigen traten Schülerinnen und Schülerder Mittelschule in Hartberg und des Wimmer Gymnasiums Oberschützen an. 54 Paare beteiligten sich an diesem Bewerb und zeigten ihr mittlerweile beachtliches Können. Das zahlreich erschienene Publikum sparte auch nicht mit Applaus für die jungen TänzerInnen. Das Turnier stand unter der Leitung von Hieu-Tam Nguyen, der es auch gemeinsam mit der Volksschule Neuberg unter der Leitung von Karl Knor organisierte.

Die Gewinner der einzelnen Kategorien:

Grundstufe (1. bis 4. Klasse Volksschule)

1. Michelle Pichler / Leon Kummer (Dobl)

2. Leon Höfler / Isabella Polster (Oberwart)

3. David Kulovits / Isabella Aspan (Neuberg)

In der Schulwertung insgesamt ergab sich folgende Reihung:

1. Volksschule Oberwart

2. Volksschule Neuberg

3. Volksschule Unterwart

Sekundarstufe: (5. bis 9. Schulstufe):

1. Aimée Nguyen / Charlene Korsalka (Wimmer Gymnasium Oberschützen)

2. Valentin Perl / Kerstin Karner (Wimmer Gymnasium Oberschützen)

3. Rares Ilies / Sophie-Hannah Vadasz Wimmer Gymnasium Oberschützen)

In der Schulwertung ging der 1. Platz an das Wimmer Gymnasium Oberschützen).

Das Turnier stand unter der Leitung von Hieu-Tam Nguyen, der es auch gemeinsam mit der Volksschule Neuberg unter der Leitung von Karl Knor organisierte. Die Volksschule Neuberg hat schon seit vielen Jahren den Schwerpunkt „Sport“ und befasst sich ganz besonders mit Fußball, Neuromotorischem Lernen und auch seit zehn Jahren mit Tanzen. So entstand auch die Idee, gemeinsam einen solchen Wettbewerb zu organisieren.

