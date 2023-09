Die Sommerferien sind vorbei und im Burgenland geht es für viele Schülerinnen und Schüler das erste Mal in die Schule. In die Volksschule Neuberg haben am gestrigen ersten Schultag sieben Tafelklassler ihre Schulkarriere gestartet. Für die fünf Buben und zwei Mädchen gab es am ersten Schultag natürlich auch ein Erinnerungsfoto mit den Eltern sowie mit Schulleiter und Volksschuldirektor Karl Knor.