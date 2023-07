Brauchtum liegt Volkstänzern am Herzen

Die Volkstanzgruppe Glasing ist 45 Jahre alt und das ist ein Jubiläum, das für Aufsehen sorgt. Denn die Gruppe besteht ausschließlich aus Glasinger Mitgliedern und deren Freunde. Einmal pro Monat werden Tänze einstudiert, geprobt wird regelmäßig und nach einem gelungenen Auftritt wird gefeiert. Und die Vorfreude für das Volkstanzfest am 6. August laufen. „45 Jahre bin ich noch gar nicht auf der Welt, aber meine Vorgänger Otmar und Wolfgang Tretter waren von Anfang an dabei. Seit 30 Jahren tanze ich selbst und darf der Volkstanzgruppe seit zehn Jahren mit Freude als Obmann dienen. Ich bin voller Hoffnung, dass es den Verein noch lange geben wird“, sagt Obmann Andreas Laky.

In der Volkstanzgruppe mitmachen zu dürfen bedeutet, sich für den Verein einzusetzen, Brauchtum zu pflegen, Glasinger Kultur auch in fremden Ländern zu vertreten und all diese Werte an kommende Generationen weiter zu geben. Tanzen macht Freude, Tanzen verbindet und Nachwuchsarbeit wird im Verein mit einer eigenen Kindervolkstanzgruppe ganz großgeschrieben. „Unser Nachwuchs ist unsere Zukunft. Die Kinder haben Spaß beim Tanzen und beim Spielen. Mittlerweile haben wir auch eine Jugendgruppe, die mit viel Begeisterung ihre Proben und Auftritte selbst organisiert“, sagt Andreas Laky. „Um Brauchtum zu erhalten, muss es gelebt werden und das tun wir mit Leidenschaft“, sagt Laky der gerne an die Anfänge der Volkstanzgruppe erinnert.

Aus der bunten Geschichte eines bunten Vereines

In Glasing war es wie in anderen Gemeinden Brauch, bei einer Hochzeit „vorzuspannen“, also den Weg zu versperren und erst gegen eine Spende wieder frei zu geben. Und weil die dabei eingenommen Geldbeträge oft schon in der folgenden Nacht „durchgebracht“, also ausgegeben wurden, kam es relativ rasch zu einer Entscheidung. Nämlich zur Gründung einer Volkstanzgruppe. Noch Ende des Jahres 1977 wurde mit dem Lehrer Ewald Steiner Kontakt aufgenommen und der erklärte sich auch sofort bereit, der Gruppe Tänze beizubringen und zu proben.

Der Rest ist Geschichte und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der kann sich gerne bei den Glasingern melden. „Wer gerne tanzt und das Vereinsleben mag, kann gerne mitmachen. Idealerweise nimmt man einen Partner mit. Man benötigt keine Vorkenntnisse“, sagt Obmann Andreas Laky. „Und wer uns treffen möchte, schaut bei unserem Volkstanzfest in Glasing am 6. August ab 10 Uhr vorbei. Mit dabei sind auch Gruppen aus Polen und der Steiermark“, sagt der Obmann der Volkstanzgruppe.

Nähere Infos: admin@volkstanzgruppe-glasing.at