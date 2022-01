Tourismusbüro in Stegersbach ist wieder besetzt

Ein halbes Jahr nach der Gründung des Tourismusverbands Südburgenland ist seit wenigen Wochen auch das Tourismusbüro in Stegersbach wieder voll besetzt. Die Mitarbeiterinnen Sabine Fabsits, Christiane Oswald und Karin Renner-Windisch kümmern sich nun um Gäste und um Tourismusmarketing. Die weiteren fünf Beschäftigten arbeiten in den Büros in Güssing und Jennersdorf. „Wir sind somit voll handlungsfähig“, erzählt Tourismusobmann Martin Ochsenhofer.

Die gesetzlichen Hauptaufgaben liegen in der Produktentwicklung, Qualitätssteigerung der touristischen Infrastruktur sowie die Vernetzung und Zusammenführung der nächtigungsstarken Gemeinden mit der Region.