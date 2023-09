Neuer Pensionisten-Chef in Güssing

Im Rahmen einer Vollversammlung in der AK in Güssing standen neun Tagesordnungspunkte auf der Einladung des Pensionistenverbandes Burgenland - Ortsgruppe Güssing. Unter Punkt 5 und 6 wurden der neue Vorsitzende und neue Vorstandsmitglieder gewählt. Als Nachfolger von Herbert Hübner, der das Amt fünf Jahre inne hatte, wird Martin Frühwirth die Leitung der Pensionisten in Güssing übernehmen. Als seine Stellvertreterinnen wurden Brigitte Wagner und Elfriede Schabhüttl gewählt. „Mit Martin Frühwirth haben wir einen erfahren Pensionistenchef an der Spitze. Ich wünsche ihm und seinem Team alles Gute und viel Freude bei seinen Tätigkeiten“, sagte SPÖ-Bezirksvorsitzender Landtagspräsidentin Verena Dunst gleich im Anschluss an die Wahl.