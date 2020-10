Am Mittwochnachmittag fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw auf der B57 in Ollersdorf in Richtung Stegersbach. Ein hinter ihr fahrender 19-Jähriger bemerkte nicht, dass die Lenkerin auf der Hauptstraße verkehrsbedingt abgebremst hatte und hinter zwei Fahrzeugen zum Stillstand kam. Der junge Mann fuhr ungebremst auf den Pkw der Frau auf.

Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Oberwart eingeliefert. Die Feuerwehr Ollersdorf war mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen zur Bergung der erheblich beschädigten Pkw und zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort.

Während der Unfallerhebungen und der Bergungsarbeiten war die B57 nur erschwert passierbar.