Die Welt des Autismus in Güssing

Manuel Koller präsentierte unter seiner Aufklärungsinitiative, der „Triplex-Botschaft“, Einblicke und Informationen über Autismus und den Alltag von Autisten, sowie deren Besonderheiten und übermenschlichen Fähigkeiten.

Dabei ging er auch auf seine eigene Lebensweise des Triplex-Universums ein, in welchem er mit drei selbsterschaffenen Persönlichkeiten lebt. Die Zweite und Dritte Persönlichkeit habe er mithilfe seiner ersten Persönlichkeit, dem Autisten, erschaffen, um sich das Leben auf dieser Welt zu vereinfachen und er bietet mithilfe von Vorträge, das Wissen über Autismus, sowohl öffentlich als auch per Buchung unter der E-Mail Adresse: triplex-botschaft@mailfence.com an. Zahlreiches Publikum und lokale und nationale Prominenz folgten der Einladung und lauschten unter großer Begeisterung Manuel Kollers Ausführungen über die Welten des Autismus.