Irma Zsifkovits legte zweimal den Jakobsweg nach Spanien zurück

Irma und Josef Zsifkovits hielten vergangenen Freitag einen Vortrag über die Begehung des Jakobsweges in Spanien.

Als Jakobsweg wird eine Anzahl von Pilgerwegen durch Europa bezeichnet. Das Ziel ist dabei immer dasselbe: das Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien. Der bekannteste Weg ist der Camino Frances. Dabei werden die Königsstädte Pamplona, Estella, Burgos und León durchpilgert. Diese Route, wie sie auch heute noch begangen wird, entstand in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts.

Die Pilgerreise der Familie Zsifkovits begann am 30. August 2021. Am 4. September startete Irma ihren Jakobsweg in Roncesvalles. Das Begleitfahrzeug mit ihrem Gatten legte insgesamt 7.500 Kilometer zurück. In 28 Tagen pilgerte Irma den Camino Frances und legte dabei 755 Kilometer zurück. Am 1. Oktober um 10:10 Uhr erreichte sie dankbar und wohlauf die Kathedrale in Santiago de Compostela. Am 8. Mai 2022 startete Irma ihre zweite Pilgerreise in Porto. Zehn Tage lang war sie auf dem Camino Portugues da Costa nach Santiago de Compostela unterwegs. Dabei legte sie 285 Kilometer zurück. Auch bei der zweiten Pilgerreise wurde sie von ihrem Gatten begleitet.

Vergangenen Freitag präsentierte Irma Zsifkovits ihre Erfahrungen und Erlebnisse zwei Jakobswege in einer vollen Mehrzweckhalle in Stinatz.

