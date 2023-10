Unternehmer im Dialog

Mehr als 100 Besucher konnte die Regionaldirektion Südburgenland der Volksbank Wien AG zu ihrem Unternehmerdialog im Stadtsaal in Güssing begrüßen. In klarer und verständlicher Weise referierte Christoph Badelt über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Österreich und Europa. Der Präsident des österreichischen Fiskalrates sprach über Themen wie Inflation, Arbeitsmarkt, Energiepreise, sowie öffentliche Finanzen. Sein Resümee: Die Konjunktur wird im nächsten Jahr wieder anspringen. Es gibt viele Chancen für die österreichische und europäische Wirtschaft und deren Arbeitnehmer, sei es in der Energiewende oder im Bereich der Digitalisierung. Ein Schlüssel dafür wir die Kooperation von Wirtschaft, Arbeitgebervertretern und Politik darstellen, um sachlich die zukünftigen Weichen, abseits von teilweise vorhandenem Populismus, zu stellen. Rainer Borns von der Volksbank Wien AG betonte die genossenschaftlichen Wurzeln der Volksbanken, deren Fokus auf die regionale Wirtschaft in Österreich sowie deren regionales Engagement.