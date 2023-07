Weinbau- und Kellerverein: Ein Sommer voller Ausflüge

Im Nordburgenland wurde zuerst das Schloss Esterhazy besucht, inklusive Führung, bevor es mit dem Schiff auf den Neusiedlersee hinausging. Ein weiteres Ziel war der Besuch des Weigutes MAD in Oggau, wo auch eine Verkostung von etlichen Weinen vorgenommen wurde, und der Ausklang fand in St. Margarethen beim Johanni Kirtag statt.Weg vom Wein und rein in den Wald hieß es dann bei „Bildung rund um den Wald“. „Die forstliche Ausbildungsstätte Pichl im Mürztal konnte uns sehr schöne Exkursionspunkte rund um die Waldbewirtschaftung und deren Maßnahmen vorstellen“, erzählt Ernst Geider.

Teilnehmer an der Exkursion waren Interessierte aus Hagensdorf, hier in Mürztal. Foto: zVg, zVg

Quasi als Abschluss unternahmen Gläubige aus der Pfarre Hagensdorf mit Pater Szabo Eugen eine zweitägige Wallfahrt nach Mariazell. Nach dem Einzug in die Basilika stand der Besuch des Kreuzweges statt, am Abend dann die Teihlnahme an der Lichterprozession. Am zweiten Tag zelebrierte man mit Pater Eugen gemeinsam die hl. Messe und trat nach dem Auszug die Heimreise an. Ausklang war bei einemBuschenschank. „Mit dem Einzug Zuhause in die Kirche ging die Wallfahrt zu Ende“, sagt Ernst Geider.