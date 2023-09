Josef Kreitzer tauscht Politik gegen 7000er Berg

„Es hat jetzt einfach gepasst.“ Das war das unaufgeregte Statement vom Stinatzer Ex-Vizebürgermeister Josef Kreitzer. Aber ein bisserl' mehr ist schon dahinter, wie er selbst noch anfügt: „Mit 31. August bin ich aus dem Gemeinderat zurückgetreten und habe alle rechtlichen Funktionen zurückgelegt. Das war sogar eine Vereinbarung von 2012, wie ich angefangen habe. Schon damals habe ich klar kommuniziert, dass ich zwei Perioden machen will und in der Dritten dann übergebe, und so war es jetzt auch.“ Kreitzer lobte die Zusammenarbeit beider Parteien auf Gemeindeebene und verwies auf einige Projekte, die sich noch in der Umsetzung befinden. Alles in allem sei die SPÖ Stinatz „gut aufgestellt. Der Zeitpunkt war da, um ordnungsgemäß zu übergeben“.

Und was fängt der 58-jährige mit der ganzen Freizeit an? Für diese Antwort musste er nicht lange überlegen: „Freizeit ist cool! Ich pflege meine sportlichen Liebeleien und bin in Stinatz noch in einigen Vereinen engagiert. Ein großes Vorhaben nehme ich bald in Angriff - ich will einen 7000er angehen in Argentinien, nämlich den Aconcagua (6961 Meter). Wir sind da mehrere Leute, aber bauen unsere Lagerstätten selbst auf und haben keine Träger dabei“, ist Kreitzer wichtig zu erwähnen.