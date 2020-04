Am Karsamstag gibt es um 20 Uhr die Feier der Osternacht, am Ostersonntag um 8.30 Uhr den Ostergottesdienst, am Ostermontag um 8.30 Uhr den Emmaus-Gottesdienst. Am Sonntag, dem 19. April, wird die Messe um 8.30 Uhr, am 26. April um 10 Uhr übertragen. Der Livestream beginnt wenige Minuten vor der Heiligen Messe.