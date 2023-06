Rettungssperre in Klinik Güssing ab 3. Juli

Dies komme immer wieder vor, in Absprache mit der Landessicherheitszentrale (LSZ) würden Rettungsfahrten umgeleitet. In dem der APA vorliegenden Schreiben, das an die Gesundheitsabteilung des Landes, die LSZ, das Rote Kreuz und den Arbeitersamariterbund erging, heißt es, dass es aufgrund eines "akuten Personalmangels" im Bereich der Turnusärztinnen und Turnusärzte in der Internen Abteilung in den nächsten Wochen nicht möglich sein wird, alle Rettungen anzunehmen. Konkret gehe es um Montag und Dienstag von 16 Uhr bis 8 Uhr am nächsten Tag.

Engpass bei Turnusärtzen als Grund

Die Turnusärzte würden bei Rettungsfahrten oft die notwendigen Formalitäten erledigen. Der derzeitige Engpass führe zu der jetzigen Maßnahme. Erfahrungsgemäß gebe es im genannten Zeitraum ein bis zwei Rettungsfahrten. In Abstimmung mit der LSZ würden diese Fahrten dann etwa in das Spital nach Oberwart oder in die Steiermark umgeleitet, hieß es zur APA. Diese Maßnahme sei an sich nicht ungewöhnlich und komme immer wieder vor. Die Gesundheit Burgenland unternehme alles, um diesen Zustand so kurz wie möglich zu halten, wurde ebenfalls betont.

ÖVP sieht drohenden „Rettungskollaps“ im Krankenhaus Güssing

Die ÖVP ortet einen drohenden „Rettungskollaps“ und sieht die SPÖ-Alleinregierung für die Lage verantwortlich, die bisher alle Warnungen ignoriere, heißt es in einem schriftlichen Statement. „Die Situation im Krankenhaus Güssing ist offensichtlich dramatischer als gedacht. Die Rettungsversorgung ist nicht mehr gewährleistet und Notfallpatienten müssen in andere Spitäler ausweichen. Hoffentlich gehen nicht wichtige Minuten in der Rettungskette verloren“, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.