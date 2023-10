Ausstellungseröffnung: "Lernen für Europa- auf weltbürgerlichen Wegen"

Viele Gäste besuchten die Vernissage, die in Kooperation mit dem Verein Grenzgänger, der Gemeinde Bildein und dem Europahaus Burgenland organisiert wurde. Die feierliche Ausstellungseröffnung übernahm Bürgermeister Emmerich Zax jun. In seiner Begrüßungsrede betonte dieser die Bedeutung des europäischen Gedankens und die Wichtigkeit, sich auf weltbürgerliche Wege des Lernens einzulassen. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 10. November im WeinKulturHaus in Bildein.