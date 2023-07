Hotel Larimar in Stegersbach um 2,7 Millionen Euro erneuert

Das Hotel Larimar in Stegersbach hatte den ganzen Juni über geschlossen, um Neuerungen und Verbesserungen durchzuführen. Dazu nahm Larimar-Chef Johann Haberl 2,7 Millionen Euro in die Hand und die Neuerungen wurden nun im Rahmen einer kleinen Feier präsentiert. „Das Hotel laufend für Gäste und Mitarbeiter zu verbessern und zu erweitern ist mein Grundprinzip“, erklärt Johann Haberl. Das Hotel wurde am 1. Juni 2007 nach 10-monatiger Bauzeit eröffnet und bislang wurden 30 Millionen Euro investiert. Und auch diesmal wurden für die Erneuerungen ausschließlich lokale Firmen beschäftigt. „Alle beteiligten Firmen stammen aus der Region und verbrachten in der kurzen Bauzeit eine großartige Leistung mit viel Engagement“, sagt Haberl.

„Das Larimar ist ein Aushängeschild für die gesamte Region. Hans Haberl ist ein profunder Kenner der Szene und weiß natürlich auch die richtigen Hebel zu betätigen“, sagte Bürgermeister Jürgen Dolesch im Rahmen der Eröffnungsfeier. „Es waren ja viele Investitionen in den letzten Jahren und auch diesmal wurde das Nachhaltigkeitsthema berücksichtigt“, sagte Dolesch. Landtagspräsidentin Verena Dunst sprach durchaus von Risiken, die man mit diesen Investitionen einging. „Aber die Gäste haben es angenommen und für mich gibt es kein vergleichbares Projekt im Burgenland“, betonte Dunst.

Viele Neuerungen in vielen Bereichen

Das Restaurant wurde redesignt, mit mehr Fläche bei gleich bleibender Tischanzahl. Neue Spa-Räume wurden geschaffen, neue Komfort-Suiten mit je zwei Schlafzimmern. Im Küchenbereich wurden neue Lager-, Kühl- und Tiefkühlräume geschaffen. So kann noch regionaler eingekauft und natürlich gekocht werden. „Das ist ein wesentlicher Teil unserer Philosophie, dass wir möglichst viel in der Region einkaufen, um so auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region zu leisten“, sagt Haberl. Und Nachhaltigkeit zeigt das Haus auch bei der Energiegewinnung. „Am Dach des Hotels und des nahegelegenen Mitarbeiterhauses wurde eine große Photovoltaikanlage mit 136 kWp (Hotel) und 33 kWp (Teamhaus) installiert. „Wir investieren alle ein bis zwei Jahre, um für Gäste und Mitarbeiter top zu sein“, so Haberl. So wirkt das Haus noch exklusiver.

Das Larimar beschäftigt 140 Mitarbeiter, davon 22 Therapeuten und fünf Ärzte. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist laut Hotelchef Johann Haberl mehr als drei Tage.