Wetterkapriolen Kukmirns Obst ist vorerst gesichert

Lesezeit: 2 Min Silke Katschner

Foto: Rostislav_Sedlacek/shutterstock.com

D er April macht, was er will: Und schickt den Kukmirner Obstbauern Schnee, wenn sie ihn am wenigsten gebrauchen. Ein kleiner Trost: So schlimm wie 2021 ist es derweil nicht.