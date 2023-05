Gegenwind für geplanten Windpark in Moschendorf

Im Bereich Erneuerbare Energie ist das Burgenland europaweit ein Vorreiter. Die Firma VENTUREAL plant nun gemeinsam mit der Energie Burgenland eine Windkraftanlage in Moschendorf zu errichten. Konkret handelt es sich um zehn bis zwölf Windräder mit einer Höhe von knapp 250 Metern. Burgenland Energie bestätigt dieses Vorhaben, die Verantwortlichen von VENTUREAL wurden in eine Sitzung des Moschendorfer Gemeinderates eingeladen, wo das Projekt vorgestellt wurde.

Bürgermeister Thomas Behm sieht den Windpark neutral und will das Volk entscheiden lassen. Foto: BVZ

„Der Tenor war relativ rasch klar. Das muss die Bevölkerung entscheiden“, sagt Moschendorfs Bürgermeister Thomas Behm. „Es gab auch schon eine Infoveranstaltung, dazu eine Studienreise, um sich ein Bild zu machen, wie so ein Windpark aussehen könnte“, sagt Behm, der das Vorhaben aus Sicht des Bürgermeisters neutral sieht. „Natürlich ist das ein Eingriff in die Natur, aber es wird UVP-Verfahren geben mit all den Vor- und Nachteilen.“, sagt Behm.

Bürgerinitiative sorgt für heftigen Gegenwind

Die Bürgerinitiative Pro Pinkatal sieht das anders. „Windkraftanlagen sind Industrieanlagen, sie sollten in Industriegebieten gebaut werden und nicht in Naturparkgemeinden und neben Kellerzonen, in welchen die Häuslbauer nicht einmal einen anderen Dachziegel verwenden darf, um das Landschaftsbild nicht zu zerstören“, heißt es in einer Aussendung. „Dieser Strom wird überwiegend in Ballungszentren benötigt, lassen wir uns also nicht blenden und einzig und allein für die Gewinnmaximierung der großen Energiekonzerne ausnutzen“, heißt es weiter. Laut Bürgerinitiative würden für kleinstrukturierte Orte einfache PV-Anlagen ausreichen. „Wir haben genug freie Dächer und können Energiegemeinschaften bilden“, meint Pro Pinkatal.

„Letztendlich soll das Volk entscheiden“, sagt Bürgermeister Thomas Behm. „Es wird noch eine weitere Infoveranstaltung geben, ich denke dass wir da viele Menschen erreichen werden“, sagt Behm, der eine Bürgerbefragung als sicher sieht. „Form und Zeitpunkt müssen wir noch bestimmen, wir werden das demnächst im Gemeinderat entscheiden“, sagt Behm.

