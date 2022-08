Winzer- und Trachtenfest in Stegersbach

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Drei Tage lang wurde in Stegersbach gefeiert. Am Freitag stand Musik von den Long Beard Brothers und Spezialitäten vom Bullinarium Foodtruck auf dem Programm. Mit einem großen Vespa-Treffen, Live-Musik von „Happy Sox“ und „Die Drei“ war am Samstag für beste Unterhaltung gesorgt.

Der Sonntag startete dem Wortgottesdienst, dem ein Frühschoppen mit dem MV Stegersbach folgte. Oldtimer-Traktoren fanden sich zu einer gemeinsamen Ausfahrt ein, mit Hupfburg und verschiedenen Spielen kamen auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten. Ein Auftritt der Tamburizza Stinatz und der „HoamatRocker brachte beste Stimmung auf den bis auf die letzten Plätze gefüllten Hauptplatz.

