Allianz-Versicherung hat neuen Standort in Tobaj

Martin Maikisch ist selbstständiger Allianz-Versicherungsagent. Die beiden Neuberger Gerd Stubits und Daniel Knor haben die VERSICO GmbH als Allianz-Agentur und Vermögensberatung gegründet. Allianz-Urgestein Helmut Hanzl, der bis zur Neuorganisation in Stegersbach die Generalagentur leitete, steht den Jung-Versicherern beratend zur Seite. Mitarbeiterin Barbara Radakovits betreut die KFZ-Zulassungsstelle. Gerd Stubits ist zusätzlich mit der GEST GmbH im Vertrieb von Fertigteilhäusern tätig und berät unter dem Dach von „clever-finanziert“ in Fragen der Immobilienfinanzierung. „Persönliche Beratung vor Ort, ein umfassendes Leistungsspektrum in Finanzfragen sowie ein junges kompetentes Team zeichnen den neuen Versicherungsstandort in Tobaj aus“, ist Kommerzialrätin Herta Walits-Guttmann überzeugt, die seitens der Wirtschaftskammer Güssing zur Eröffnung gratulierte.