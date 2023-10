In der ORF Burgenland Serie „Menschen mit Geschichte(n)“ stellt der ORF Burgenland bekannte Burgenländerinnen und Burgenländer aus der Zeitgeschichte in den Mittelpunkt. Am 30. Oktober um 19 Uhr wird bei „Burgenland Heute“ in ORF 2 ein Bericht aus Güssing gesendet, Gabi Schiller und Kameramann Stefan Lentsch haben sich auf die Spurensuche von Carolus Clusius in Güssing begeben.