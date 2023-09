Thai-Massagetechnik von Marx erlebbar in Tobaj

Seit einem Jahr bietet Frau Wachirarat Marx in Deutsch Tschantschendorf in ihrem Studio Jasmin die traditionelle Nuad Thai-Massage an. Dabei gehören Tok Sen Massage, Ölmassage, Rückenmassage und Fußmassage zu ihrem Angebot. Fundament der Thai-Massage ist das ayurvedische System der Energielinien. „Bereits beim Betreten des Studios bemerkt man die besondere Atmosphäre mit dem einzigartigen Spiel aus Licht und Düften, welches Wachirarats Kunden sicher begeistert und für Deutsch Tschantschendorf einzigartig ist“, zeigt sich Kommerzialrätin Herta Walits-Guttmann vom Massagestudio überzeugt.