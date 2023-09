Von der Schifffahrt am Neusiedler See bis hin zum Töpfermuseum

Gestartet wurde der Tag mit einer Schiffahrt von Mörbisch nach Illmitz. Kurz vor Mittag fuhren die Mitglieder bei schönem Herbstwetter mit der Kutsche durch den Ort. Zurück am Schiff wurde dann der gemeinsame Mulatsag mit einem „Begrüßungsschnapserl“, feinen Spezialitäten vom Grill und köstlichem Wein gefeiert. Livemusik umrandete das Fest am Schiff. Anschließend fuhr die Gruppe mit dem Bus nach Stoob ins Töpfermuseum, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch selbst das Töpfern ausprobieren konnten. „Das wahr eine schöne Erfahrung und Erklärung dieses Handwerks“, so die Gruppe. Zum Abschluss kehrten die Pensionisten und Senioren im Mitzi's Wirtshaus in Litzelsdorf ein, wo sich alle bei Obfrau Franziska Rath für den gut organisierten Ausflug bedankten. Die Vorfreude auf den Ausflug im nächsten Jahr ist bereits jetzt riesengroß.