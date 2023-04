Neue Impulse für Therme Stegersbach in Planung

Die Allegria Familientherme Stegersbach wurde im Jahr 1998 als „Kumpf-Therme“ eröffnet. 2003 wurde das Resort neu gestaltet und 2008 um- und ausgebaut. 2020 wurden neue Ideen umgesetzt und Betreiber Karl Reiter kündigt nun weitere Investitionen an. „In den Ferien haben wir Tage, an denen wir voll sind. Bei schönem Wetter und wenn die Leute Skifahren, können wir schwer konkurrieren“, erklärt Reiter die zuletzt gesunkenen Gästezahlen. „Die Energiekrise hat die Kosten vervielfacht, aber wir wollen unseren Kunden auch in Zukunft ein perfektes Thermenerlebnis bieten. Wir investieren in eine positive Zukunft und die Pläne dafür sind bereits in Vorbereitung“, sagt Karl Reiter, der an ein attraktives Tagesangebot mit Ausflugserlebnis denkt.

Infrastruktur bereits vorhanden

„Die Parkplätze sind da, ein Restaurant auch. Ich denke an einen großen Spielplatz und an einen Motorik-Park. Für Tagesgäste, für Mütter mit Kindern, verstärkt auch aus der Region. Wir sind in höchstem Maße interessiert, die Menschen in den umliegenden Gemeinden anzusprechen“, sagt Karl Reiter. „Mit dem „Day Spa“ können Besucher die Spabereiche von Therme und Hotel ganztägig genießen. Das Ying-Yang-Spa mit den Außenbecken zum Beispiel, oder die Infrarot-Fässer. Das wird sehr gut angenommen und steht auch in Zukunft im Fokus. Wir haben das gleiche gesunde Wasser, wir haben die Temperatur aus Energiegründen um keinen halben Grad heruntergesetzt. Im Gegenteil. Wir wollen Gutes beibehalten und neue Impulse setzen“, sagt Reiter, der noch keine konkreten Kosten nennen kann. „Die Pläne sind gerade in Ausarbeitung, dann sehen wir weiter“, sagt Reiter, der noch einen Schritt weiter denkt. „Eine der beiden Quellen ist ja eine Thermalheilquelle. Das ist natürlich auch ein Faktor, der nicht unwesentlich ist. Auch da kann ich mir neue Impulse vorstellen“, betont der Hotelier.

