Wohnbau Startschuss für Wohnbauprojekt in Deutsch Tschantschendorf

Lesezeit: 2 Min Rosa-Stefanie Nutz

Offizieller Startschuss für Wohnbauprojekt. Die OSG baut in den kommenden eineinhalb Jahren vier Reihenhäuser in der Gemeinde. Foto: OSG

D ie OSG errichtet in den nächsten eineinhalb Jahren vier Reihenhäuser in Doppelhausbauweise in der Gemeinde.