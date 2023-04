OSG baut „Häuser am See“

Werbung

Reihenhäuser, Bungalows oder auch Einzelhäuser: Kürzlich präsentierte die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) zusammen mit Bürgermeisterin Michaela Raber (SPÖ) die Anfänge eines neuen Bauprojekts an der Rauchwarter Ortseinfahrt von Bocksdorf kommend bei der ersten Siedlung. Das Grundstück liegt nur rund zwei Gehminuten vom Badesee entfernt.

Allem vorweg: Die geplante Sportplatzwidmung letztes Jahr und das OSG-Projekt sind unabhängig voneinander zu betrachten. „Die Gemeinde hat keine eigenen Hausplätze, deswegen wurde 2022 die Sportplatzwidmung angedacht. Das wollte die Bevölkerung dann nicht. Die drei Parzellen für das Wohnbauprojekt der OSG wurden von Privatpersonen verkauft“, erklärt Michaela Raber.

OSG-Obmann Kollar: Zehn Häuser in Planung

Dem pflichtet auch OSG-Obmann Alfred Kollar bei und betont einmal mehr, dass die Nachfrage nach Reihenhäusern ungebrochen groß ist. „Das Reihenhaus hat sich mittlerweile als leistbare Alternative zum Einfamilienhaus herausgestellt und wenn sich uns ein perfekter Standort anbietet, dann greifen wir solche Projekte natürlich gerne auf“, erklärt Kollar. Rund zehn zweigeschossige Doppelhäuser, wobei Bungalows und Einzelhäuser ebenfalls eine Option seien, werden in der Planung mitbedacht. Die Verwunderung seitens der Bevölkerung herrsche schon auch vor, aber laut Raber wurde über den Verkauf an die OSG in den Gemeindenachrichten zu Jahresbeginn berichtet. „Die Reihenhäuser kommen bestimmt gut an. Vielleicht können sich junge Familien aus Rauchwart und Umgebung ein Eigenheim erwerben und in der Gemeinde verbleiben, was mich natürlich freuen würde“.

WIR nicht gegen Wohnraumschaffung

Bürgerliste WiR-Vize Rene Graf bestätigte den Sachverhalt. „Damals beim Sportplatz ging es weniger ums Verbauen als um die Vereine. Etliche Anrainer sind nicht sehr erfreut über das Projekt, aber dieses Problem gibt es eh überall, wenn wo gebaut wird. Als Gemeindevertreter sind wir natürlich nicht gegen Wohnraumschaffung.

