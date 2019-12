Am Montagabend kam es in einer Wohnhausanlage zu einem Brand.

Besonders tragische Tage erlebt derzeit eine junge Mutter aus Strem. Am Montagabend kam es in ihrer Wohnung in der Stremer Hauptstraße zu einem Brand. Ausgebrochen ist der Brand im Badezimmer, "wahrscheinlich durch einen technischen Defekt".

Die näheren Umstände müssen allerdings erst von den Brandermittlern geklärt werden. Die Frau bemerkte den Brand glücklicherweise rechtzeitig und konnte mit ihrem Kind noch die Wohnung verlassen. Die Feuerwehr Strem war bis spät in den Abend im Einsatz, um den Brand zu löschen.