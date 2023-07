Gerersdorf: Fotografieren wie die Profis

Anders als in den letzten Jahren wurde heuer nur ein Gerersdorfer Fototag durchgeführt. Dafür wurden die technischen Details in Güssing geklärt. Fotografiert wurde im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf, wo es ein spannendes Treffen mit den Teilnehmern eines Schmiedekurses unter der Leitung von Franz Joszt gab. Am Nachmittag wurden Kameratechnik, Motivwahl, Lichtführung und Bildaufbau besprochen. Und auf Burg Güssing gabes genug Möglichkeiten, die einzelnen Schritte auch gleich auszuprobieren.