LFS erhält Prädikat „Naturparkschule“

Wenn es um Naturparkschulen geht, ist das Burgenland Klassenprimus in Österreich. Und mit der LFS Güssing findet nun die erste berufsbildende Schule des Landes Aufnahme in diesen elitären Kreis. „Für uns das eine große Auszeichnung“, sagt LFS-Direktor Gerhard Müllner. „Wir liegen hier mitten im Naturpark in der Weinidylle und sind für diese Auszeichnung prädestiniert. Wir bewirtschaften über 40 Hektar Naturschutzwiesen, wir haben entsprechenden Tierbestand, haben eine biologisch zertifizierte Landwirtschaft und haben die besten Voraussetzungen dafür, um alle Kriterien zu erfüllen“, sagt Müllner.

Schutz, Bildung, Erholung und Regionalentwicklung

In Österreich gibt es nun 173 Naturparkschulen. Das Prädikat „Österreichische Naturparkschule“ erhalten jene Schulen der Naturpark-Gemeinden, welche ihr Leitbild an die vier Aufgabenbereiche eines Naturparks (Schutz, Bildung, Erholung und Regionalentwicklung) anpassen und unter der Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Naturparks gemeinsame Lehr- und Lernziele definieren. „Es ist wichtig, bereits junge Menschen für den Naturschutz zu begeistern und ihnen ein gesundes Bewusstsein für den Naturschutz und für den Erhalt der Artenvielfalt und deren Bedeutung für eine lebenswerte Umwelt mitzugeben", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, die das Zertifikat verlieh.

Franz Handler, der Geschäftsführer der Österreichische Naturparke sieht im Burgenland eine positive Entwicklung. „Es freut mich sehr, dass es nun im Burgenland mit der Landwirtschaftlichen Fachschule in Güssing die erste höhere Schule gibt, die das Zertifikat erhielt. Das Burgenland ist in Sachen Naturparkschulen die Nummer eins in Österreich. Natur hat im Burgenland einen großen Stellenwert und wird sehr ernst genommen", so Handler.