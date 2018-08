Der Verkauf von Boden bringt Geld, vor allem aber auch Zuzug. In einer kleinen Gemeinde wie Heugraben mit rund 220 Einwohnern, ist das Gold wert. Nachdem die Gemeinde im Zuge einer Grundzusammenlegung vor etwas mehr als sechs Jahren zwölf Bauplätze geschaffen hat, gab es bislang keine Ansiedelungen. Die Firma Holzbau Graf hat nun ein Siedlungsprojekt entwickelt und plant den Bau von vier Einfamilienhäusern in ökologischer Bauweise. Zwei weitere Familien haben ebenfalls Interesse an einem Hausbau bekundet.

Innerhalb kürzester Zeit waren die Häuser vergeben, die Gründe wurden von der Gemeinde an die neuen Eigentümer verkauft. In der Vorwoche wurde der Spatenstich gefeiert. „Für uns ist dieses Projekt ein Wahnsinn in Sachen Bevölkerungswachstum. Die Firma Graf hat hier wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen“, freut sich Bürgermeister Mario Faustner.