Frühling auf dem Teller

Es ist Bärlauch-Zeit: Der Geruch des Knoblauchgewächses erfüllt zurzeit die Wälder und lockt viele Burgenländer in die Natur. So auch KUGA-Chef Mani Bintinger. „Bärlauch ist ein schönes und gesundes Naturprodukt, welches in unserer Gegend reichlich vorhanden ist. Generell habe ich ein kleines Faible für frei zugängliche Naturprodukte. Der Wald hat es mir seit meiner Kindheit schon angetan“, schildert Mani Bintinger.

Der Großwarasdorfer verbringt seine Freizeit gerne in der Natur. „Bewegung in der freien Natur ist für mich ein Ausgleich für Körper und Geist. Das hilft mir, in stressigen Zeiten meine Ruhe und kühlen Kopf zu bewahren und umgekehrt hilft es mir, in ruhigeren Zeiten mein Energielevel konstant zu halten.“

Bärlauch ist eine echte Vitaminbombe

Bärlauch enthält sehr viel Vitamin C und stärkt somit auf natürliche Weise das Immunsystem. Außerdem ist er reich an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium oder auch Eisen. Aufgrund seiner vielen Nährstoffe wird ihm eine gesundheitsfördernde und heilende Wirkung nachgesagt.

Doch wie erkennt man nun als Laie, ob es sich tatsächlich um Bärlauch handelt: „Es gibt mehrere Merkmale um Bärlauch zu erkennen beziehungsweise von Maiglöckchen zu unterscheiden. Zuerst einmal treibt Bärlauch schon ab Anfang/Mitte März, also viel früher als Maiglöckchen, aus. Maiglöckchen treiben erst später aus, gegen Anfang/Mitte April. Hier kann man schon mal zeitlich einen Sicherheitsfaktor anwenden“, weiß der KUGA-Chef.

Und weiter: „Bärlauch hat des Weiteren immer nur ein Blatt pro Stiel — der Stiel ist kantig, nicht rund — und weist kein weißes Häutchen auf (bei Maiglöckchen schon). Der Bärlauch-Stiel knickt über die ganze Länge (Maiglöckchen oder Herbstzeitlose sind elastischer, fast schon „gummiartig“) und natürlich riecht Bärlauch intensiv nach Knoblauch. Mit diesen Merkmalen ist es einfach, Bärlauch zu erkennen. Generell gilt jedoch immer im Wald: Wenn man sich nicht sicher ist, dann lieber stehen lassen.“

Foto: K. Roznyak

Was die Verarbeitung von Bärlauch betrifft, geht Mani Bintinger die Sache sehr puristisch an: „Nachdem die Feinstaubbelastung im Burgenland sehr niedrig ist, verarbeite ich den Bärlauch direkt nach dem Brocken. Dazu entferne ich lediglich die Verunreinigungen und schon geht’s los. Ich wasche den burgenländischen Bärlauch auch nicht, da damit die wertvollen ätherischen Öle verloren gingen.“

Wie wahrscheinlich ganz viele Burgenländer, verarbeitet der Großwarasdorfer den Bärlauch am liebsten zu Pesto und kocht dann damit die verschiedensten Gerichte. „Dazu braucht es nicht mehr als gutes Olivenöl, geröstete Pinienkerne, Salz und frischen Parmesan“, fügt Mani Bintinger hinzu.