Mit Aschermittwoch startet die alljährliche Fastenzeit und jeder Burgenländer kennt die bereits traditionellen Fastensuppenessen in den einzelnen Ortschaften. Doch was steckt eigentlich genau dahinter? „Zum Familienfasttag am Freitag vor dem zweiten Fastensonntag lädt die Katholische Frauenbewegung (kfb) bereits seit 1958 ein. Seit über 60 Jahren sammeln kfb-Frauen unter dem Slogan ‚Teilen spendet Zukunft‘ in den Pfarren und bei Suppenessen während der Fastenzeit für benachteiligte Frauen in Asien, Lateinamerika und Afrika. Teilen ist der Ausdruck ihrer Solidarität“, weiß Andrea Lagler, Diözesanverantwortliche für die kfb Burgenland.

Die Aktion Familienfasttag fördert rund 70 Frauen-Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika. Frauen erfahren somit, dass sie Rechte haben: auf Bildung, auf Gesundheit, auf ein Leben ohne Gewalt, auf faire Arbeitsbedingungen und politische wie ökonomische Teilhabe.

„Sorgearbeit ist das Rückgrat der Gesellschaft. Im heurigen Jahr rückt die Katholische Frauenbewegung deshalb die Care-Arbeit ins Rampenlicht. Die Vision einer Gesellschaft, die füreinander sorgend miteinander lebt, ist für die kfb zentral. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen jeglicher Art —Suppenessen, Suppe im Glas, Info-Veranstaltungen und viele mehr — steht heuer die Arbeit der Projektpartnerorganisation AKKMA auf den Philippinen“, schildert Lagler.

Benefiz-Suppenessen in Eisenstadt

Die Katholische Frauenbewegung und der Diözesanbischof der Diözese Eisenstadt, Ägidius Zsifkovics, laden heuer wieder zum Benefiz-Suppenessen der Aktion Familienfasttag am Mittwoch, dem 23. März, um 11 Uhr in den Martinussaal der Diözese herzlich ein.

Nach dem Festakt schenken Schüler des Theresianums Eisenstadt Suppe für den guten Zweck aus. Aus organisatorischen Gründen wird um eine verbindliche Anmeldung bis 18. März unter andrea.lagler@martinus.at oder 02682/777-290 gebeten.