Liebe Burgenländerinnen

und Burgenländer!

Heute halten Sie die zweite Ausgabe von „Eisenstadt erleben“ in Händen. Ich freue mich sehr darüber, dass die erste Ausgabe des Magazins auf großes Interesse gestoßen ist. Viele positive Rückmeldungen aus dem ganzen Burgenland haben uns darin bestärkt, dass es die richtige Entscheidung ist, mehr Informationen über die Landeshauptstadt zu geben.

Der Weg von Eisenstadt zur Landeshauptstadt

Wie schon zuletzt angekündigt, wollen wir uns in jeder Ausgabe auf einen Schwerpunkt konzentrieren. In der aktuellen Ausgabe finden Sie zunächst interessante Details über den Weg von Eisenstadt zur Landeshauptstadt. Es war ohne Zweifel nicht alltäglich, dass ein neues Bundesland entstand und es noch dazu, keine Landeshauptstadt hatte. Dass aus dieser schwierigen Zeit heraus und trotz der fast unüberwindbaren Probleme ein schönes, gut entwickeltes und ein selbstbewusstes Bundesland geworden ist, grenzt an ein Wunder.

Der Glaube an das Burgenland

Es ist den vielen Frauen und Männern zu verdanken, die damals an das Burgenland und an die Landeshauptstadt geglaubt haben. Was für uns heute selbstverständlich und „normal“ ist, musste damals hart erkämpft werden.

Zentrum der Kunst und Kultur

Wir machen aber auch einen Blick weiter zurück. Vor mehr als 200 Jahren, als Eisenstadt eine echtes Zentrum der Kunst und Kultur, insbesondere der Musik geworden ist. Zu verdanken war und ist dies dem Fürstenhaus Esterházy, diesem berühmte Adelsgeschlecht, das als echte Mäzene enormes geleistet hat. Natürlich liegt der öffentliche Focus auf Joseph Haydn. Jeder assoziiert mit Eisenstadt diesen berühmten Musiker, und das zu recht.

Besuchen Sie Eisenstadt!

Wir Eisenstädter und Burgenländer können darauf auch stolz sein. Und: Eisenstadt war ein guter Boden für Kunst und Kultur und zog - natürlich auch wegen des Mäzenentums der Esterhazys - auch viele weitere berühmte Künstler an, so auch Ludwig van Beethoven. Eisenstadt ist auch heute noch ein guter Boden für Kunst, Kultur und Musik. Auch darüber können Sie in dieser Ausgabe von „Eisenstadt erleben“ einiges erfahren.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude und Spaß und hoffe, dass Ihre Neugier geweckt werden kann, unsere Stadt einmal zu besuchen. Ich würde mich wirklich freuen, Sie begrüßen zu können.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen alles Gute im neuen Jahr 2020 wünschen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Glück, persönliche Zufriedenheit und ganz besonders Gesundheit.

Ihr

Bürgermeister Thomas Steiner